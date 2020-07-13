بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 13 تموز 2020
آخر الأخبار
نائبة: جميع المنافذ الحدودية يجب أن تكون تحت سلطة الدولة واسط تسجل 4501 إصابة بكورونا منذ بدء الأزمة إدارة الأزمات في طهران تعلن حالة التأهب وسط توقعات بحدوث زلزال كبير ميليشيات إيران عقبة رئيسة أمام الحكومة في المنافذ.. هل ينجح الكاظمي في ضبط معابر العراق الحدودية؟ النزاهة:استقدام مدير صحة المثنى السابق للمبالغة في أسعار شراء كمامات متنبئ جوي : جمرة القيظ ..تضرب العراق بدءا من نهاية الاسبوع الحالي وكيل وزارة الصحة : 80% من الاصابات المسجلة بكورونا لاتحتاج للرقود في المستشفى مركز مراقبة الانترنت يطالب البرلمان بالتدخل السريع لايقاف تجديد رخصة شركات الاتصالات المئات تم اغتيالهم في العراق.. لكن صدمة العراقيين باغتيال الهاشمي كانت أكبر نقيب الصحفيين: المنافذ بؤر فساد حقيقية.. والقضاء على سماسرتها يعيد مليارات الدولارات لخزينة الدولة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 تموز 2020 01:34 ص

وسائل إعلام إيران تتشفّى في أبو عزرائيل وتنشر صوره بعد ان افترسه كورونا.. الملالي يركّل إرهابييه

ابو عزرائيل الارهابي الايراني تفترسه كورونا

جاء قيام العديد من وسائل الإعلام الإيرانية، بنشر العديد من الصور البشعة للقيادي الميليشياوي أبو عزرائيل، وهو يصارع الموت في منزله، بعد ان افترسه فيروس كورونا، ليثير مزيد من السخط داخل كل من شاهدوا الصور، فالمعروف أنه لا تشفي في المرض، لكن وسائل إعلام ايران تفعل هذا بوقاحة.
وقال متابعون، شاهدوا الصور، إنه كان أكرم لخامنئي وايران القيام بتوفير العلاج لأبو عزرائيل او مساعدته في مرضه الشديد، فالجميع يعرفون أنه كان ميليشيويا ارهابيا صفويا، لم يتورع عن قتل المئات من السنّة وتسجل عليه آلاف الوقائع الطائفية والإرهابية في تاريخه القذر. لكن تشنيع وسائل إيران في مرضه. يكشف لقادة الميلشيات الإيرانية الإرهابية الآخرين ان ايران لن تتورع عن أن تركلهم بأقدامها في أي وقت والمثال أبو عزرائيل الذي كان خادما مخلصا لإيران وسليماني.


ووفق تقرير العربية نت، وبعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ"أيوب فالح حسن الربيعي" أحد عناصر الميليشيا الإرهابية الموالية لإيران في العراق، المصاب بفيروس كورونا المستجد. وتناقلت الصورة وسائل إعلام إيرانية، مؤكدة سوء حالته الصحية. ويظهر أيوب الملقب بـ"بأبو عزرائيل"، ممدداً على الأرض واضعاً جهاز تنفس اصطناعي على وجهه، وسط أنباء عن إصابته بتلف كامل بالرئة.
فيما يعتبر "أبو عزرائيل" أحد القادة الإرهابيين البارزين في كتائب تعرف باسم "الإمام علي" بسبب الصلة القوية التي كانت تربطه بالارهابي قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.
 وكان قد ظهر أبو عزرائيل، مرة خلال الاحتجاجات العراقية قبل أشهر، يحاول تقديم النصح للمتظاهرين ما دفعهم للغضب عليه وطرده وتذكيره بأنه من ضمن دائرة الفساد التي ثاروا ضدها، وأشاروا حينها إلى عمله لصالح طهران. وتجمع المئات من المحتجين حوله حتى فر هارباً من ساحة التحرير وسط بغداد في ذلك الوقت.
أبو عزرائيل ليس اكثر من إرهابي وخادم لإيران وفي أحد ميليشياته،ا لكن تشنيع وسائل اعلام الملالي عليه في مرضه يكشف عن قبح وإرهاب وتدني من جانب الفرس. وعن طريقة تعاملهم مع خدّامهم من قادة الميليشيات.
أ.ي

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الإثنين، 13 تموز 2020 01:35 ص
إقرأ ايضا
safe_image

ميليشيات إيران عقبة رئيسة أمام الحكومة في المنافذ.. هل ينجح الكاظمي في ضبط معابر العراق الحدودية؟ 13 تموز 2020 12:13 م

الهاشمي والميليشيات

المئات تم اغتيالهم في العراق.. لكن صدمة العراقيين باغتيال الهاشمي كانت أكبر 13 تموز 2020 11:26 ص

هشام الهاشمي

اغتيال الهاشمي.. النموذج الإيراني في الاغتيالات وتصفية الأبرياء 13 تموز 2020 11:02 ص

مظاهرات في البصرة

البصرة في الظلام.. مسلسل انقطاع الكهرباء في عز الصيف يحرق سكانها ومظاهرات صاخبة 13 تموز 2020 01:10 ص

قطر- امريكا

تنظيم الحمدين يتسلل من الأبواب الخلفية في واشنطن.. مواقع نفوذ للمدارة على إرهابه 12 تموز 2020 11:32 م

كتائب حزب الله العراق

ميليشيا حزب الله العراق تتجاوز الدولة والكاظمي.. جاهزون لمواجهة عسكرية كبرى مع واشنطن 12 تموز 2020 10:40 م

البضائع الايرانية في العراق

الكاظمي أغلق المنافذ أمام الميليشيات وأباحها للحرس الثوري.. إغراق العراق ببضائع إيران 12 تموز 2020 08:24 م

إيران

انفجارات وحرائق هزت عدة منشآت ومواقع عسكرية.. ونظام الملالي الإيراني يتكتم ويتخبط 12 تموز 2020 12:11 م

التعليقات