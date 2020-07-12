الجواهري: الموافقة على الاستثمار مع إيران بحقل مجنون النفطي سيضر اقتصاد العراق

أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الأحد، استحالة أن يكون هناك مشاركة بين حقلي ياران الإيراني ومجنون العراقي النفطيين، كون إيران معاقبة اقتصاديا، محذرا من أن الأمر سيضر اقتصاد العراق.



وقال الجواهري في تصريح صحفي،، "لا يمكن استثمار كامل حقل ياران المشترك مع ايران بسبب العقوبات الاقتصادية على ايران"، موضحا أن " بعض المكامن النفطية في الحقل مشتركة مع حقل مجنون النفطي العراقي ولا يمكن استخراج النفط دون اتفاق رسمي لتقسيم الحقل المشترك مع ايران".



وأضاف أن "العراق يمتلك قدرة بشرية وفنية هائلة جعلته يدير حقل مجنون النفطي والذي يعد الاكبر عالميا بعد خروج شركة شل العملاقة وهو قادر على تطوير الحقول المشتركة مع ايران بشكل افضل".



وكانت شركة النفط الوطنية الايرانية أبرمت، أمس السبت، عقدا مع شركة "برشيا" لتطوير صناعة النفط والغاز، لتطوير حقل "ياران" الواقع جنوب غرب البلاد والمشترك مع العراق.



وذكرت وكالة فارس الإيرانية، ان العقد يستهدف تطوير حقل ياران المشترك مع حقل مجنون العراقي على مدى 10 سنوات، باستثمارات مباشرة وغير مباشرة بقيمة 294 مليون دولار، وتكلفة بناء منشآت بـ 236 مليون دولار.



