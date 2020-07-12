خشان: إجراءات الكاظمي حيال ملف المعابر استعراضية

قال عضو مجلس النواب باسم خشان، إن ملف المعابر الحدودية ليس معقدا لكنه يحتاج إلى حلول إدارية تتضمن تغيرات في الطواقم والمدراء ووصولا إلى الحرس لأن هؤلاء لديهم علاقات واسعة من التجار ويعتمدون أساليب كثيرة من أجل تجاوز القانون بأشكال متعددة.

وأضاف خشان، أن إجراءات الكاظمي حيال ملف المعابر استعراضية حتى الآن وهي تحتاج فقط الى قرارات ادارية لان نشر القوات الامنية سيحفظ امن المعابر ويمنع اي خروقات لكن اصل الموضوع هو تعظيم الايرادات كيف سيتحقق اذا كانت بعض الادارات فاسدة او متواطئ مع تجار او مخلصين.

وأشار خشان إلى أنه اطلع مؤخرا على مستندات ووثائق تبين بعض السلبيات في المنافذ الحدودية وماهي الحلول الواجب تطبيقها للحفاظ على المال العام وكان الراي السديد هو تغير الطواقم واستبدالها بأخرى لان الحل الامثل لتفادي الفساد المالي والاداري.