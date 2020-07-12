بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 12 تموز 2020 03:17 م

إصابة الفنان الهندي أميتاب باتشان ونجله بفايروس كورونا

أميتاب باتشان
قال الممثل أميتاب باتشان أشهر نجوم السينما الهندية ونجله الممثل أبهيشيك باتشان، إن الاختبارات أثبتت إصابتهما بمرض كوفيد-19 وتم نقلهما إلى مستشفى خاص.

ونقل نجما بوليوود لمستشفى نانافاتي في مومباي رغم أنه لم تظهر عليهما سوى أعراض خفيفة، وناشد الأب والابن ملايين المعجبين التحلي بالهدوء وعدم الذعر.

وقال مسؤول في المستشفى والسلطات الصحية إنهما في حالة مستقرة.

وبدأت السلطات المدنية عملية تعقيم ضخمة في سكن باتشان الراقي في مومباي وقامت برش المطهرات في المجمع الكبير وعلى السيارات المتوقفة هناك.

وكان أسطورة بوليوود البالغ من العمر 77 عاما يساعد الهند في حربها على فيروس كورونا وظهر في إعلانات لحث الناس على استخدام الكمامات وغسل الأيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل مطرد في الهند. ويُظهر إحصاء رويترز أن المرض أصاب ما يربو على 820 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 22 ألفا في البلاد.
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