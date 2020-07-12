الدهلكي: صلاح الجبوري الأقرب لخلافة كمبش في مجلس النواب

رجّح النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي، ترشيح النائب السابق صلاح الجبوري بديلاً عن غيداء كمبش التي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .



وقال الدهلكي في تصريح صحفي، إنه "لم يتم إلى الآن مناقشة البديل عن غيداء كمبش لكن يمكن الذهاب بأعلى الأصوات في القائمة وأعتقد أن البديل حاليا بحسب القانون هو النائب السابق صلاح الجبوري، إلا إذا كان هناك نقص في الكوتا بالبرلمان، وهذا سيتم تدقيقه في مجلس النواب للحفاظ على توازن الكوتا".



وأشار إلى أنه "يمكن أن تعطى المساحة لرئيس الكتلة لاختيار من يراه مناسبا"، لافتا إلى أن "الموضوع يحتاج إلى رأي سياسي وقانوني".



وتابع أن "البرلمان لن يتوانى عن عقد جلساته، في حال توفير أجواء صحية مناسبة"، مشيرا إلى أن " عقد الجلسات منوط برئيس البرلمان ونوابه".

