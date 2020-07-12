ما مصير ملف التحقيق بسقوط الموصل .. ومادور سليم الجبوري فيه

كشف رئيس اللجنة النيابية للتحقيق بسقوط الموصل، عن مصير ملف التحقيق بسقوط المدينة بيد "داعش"، بعد مرور عدة اعوام على انتهاء التحقيق، مبينا :" ان رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري اقترح احالته للقضاء ، ومايزال في ادراج القضاء ".



وقال الزاملي في تصريح متلفز :" ان التحقيق بسقوط الموصل يعد واحدا من اهم الملفات التحقيقية في العراق ونتائجه اصبحت تدرس في الجامعة العسكرية"، مبينا :" ان اللجنة التحقيقية اجرت تحقيقات مع 100 ضابط ".



واضاف:" ان رئيس مجلس النواب السابق ، بعد تعرضه لضغوط ، اقترح احالته للقضاء العراقي بعد عرضه وقراءته داخل مجلس النواب"، مبينا :" ان الملف مايزال في ادراج مجلس القضاء والادعاء العام".



ولفت الزاملي الى :" ان العراق لم يستفد من تجربة سقوط الموصل ولم يعمل على معالجة الاخطاء التي تسببت بسقوط المدينة"، مؤكدا :" ان الاخطاء السابقة ماتزال موجودة ".

ف.ا