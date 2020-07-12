مجلس النواب آخر من يعلم !



بين النائب عن تحالف "سائرون" مضر خزعل :" ان مجلس النواب مازال غير مطلع على ماجري في المفاوضات بين بغداد وواشنطن بشأن الوجود الاميركي في العراق"، مطالبا الحكومة بايضاح ماجرى وماسيجري بين الجانبين.



وقال خزعل في تصريح صحفي :" ان الحكومة مطالبة ببيان ماجرى في المفاوضات بين بغداد واوشنطن ، وما تم التوصل اليه بين الفريقين المفاوضين ".



واضاف :" ان مجلس النواب لم تصله معلومات عن المفاوضات بشأن الوجود الاميركي وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي باخراج القوات الاميركية من العراق".



وطالب الحكومة بايضاح مجريات الاحداث والتطورات وماتم الاتفاق عليه بين الجانبين والخطة المعدة لاخراج القوات الاميركية .



ف.ا