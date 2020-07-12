القبض على شخص بالديوانية يمارس الشعوذة والسحر ويبتز ضحاياه بعد تصويرهم

القى الأمن الوطني في محافظة الديوانية القبض على شخص يمارس الشعوذة والسحر ويبتز ضحاياه بعد تصويرهم عبرها.



وقال الامن في بيان انه "بناءً على معلومات استخبارية وشكوى تقدمت بها احدى الضحايا؛ تمكنت مفرزة من جهاز الأمن الوطني في محافظة الديوانية من القاء القبض على متهم بقضايا الابتزاز الالكتروني وفق مذكرة قضائية.



واوضح البيان ان "المتهم اعترف خلال التحقيق الابتدائي بامتلاكه عده صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تحت عناوين الاستخارة والسحر يمارس عبرها الابتزاز من خلال استدراج ضحاياه وتصويرهم علاوة على سرقة صورهم الشخصية.

ف.أ