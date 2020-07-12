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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 تموز 2020 02:28 م

العراق يدخل الخبرة الألمانية لتدوير سكراب الحديد

الحديد والصلب

أعلنت الشركة العامة للحديد والصلب، إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، المباشرة بمشروع تدوير حديد السكراب على وفق أحدث التقنيات العالمية.

وذكر مدير عام الشركة، عباس حيال، في بيان أن الشركة ادخلت الى العمل ماكنات شريدر عدد 2 لتدوير حديد السكراب مكائن من منشأ الماني، الأولى تقوم بتدوير 25 طنا من السكراب خلال ساعة واحدة، والثانية تقوم بتدوير 50 طنا لتدوير حديد السكراب خلال ساعة واحدة.

وأشار حيال إلى أن «العمل متواصل من قبل كوادر الشركة بهمة وتفان على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة والظروف الصحية الصعبة التي يمر بها البلد، وذلك في خطوة من الشركة لتوفير المواد الأولية لتشغيل المعامل والمصانع التي ستكتمل وتباشر بالعمل بعد إنجاز مشروع تأهيل معامل الشركة. 

وأضاف حيال: «تعد ماكنات شريدر الألمانية من أهم المناشئ في المجالات الصناعية كالحديد والصلب والمعادن، وتمتلك الشركة الألمانية مكانة رائدة على المستوى العالمي، ترتكز فيها على تقاليدها الطويلة والتطوير التكنولوجي والابتكار والإبداع، بالإضافة إلى الدقة ومعايير الجودة والأمان والسلامة، مما يجعل منتجاتها تحوز على ثقة العملاء حول العالم.

ف.ا

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