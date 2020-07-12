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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 تموز 2020 02:23 م

بغداد تشكو: حصتنا من الكهرباء لا تغطي الحاجة الفعلية

الكهرباء

دعت محافظة بغداد، ، إلى زيادة حصتها من الكهرباء الوطنية لتغطية الحاجة الفعلية لها، مبينة ان الاستثمار يعد احد اهم الحلول لتوفير الطاقة.

وقال مـحـافـظ بــغــداد، المـهـنـدس مـحـمـد جـابـر الـعـطـا، بـأن «المحافظة كانت لديها عدة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولي وزارة الكهرباء للتباحث بشأن ملف تجهيز العاصمة بالكهرباء الوطنية، لاسيما مـع الـتـذبـذب وقـلـة سـاعـات التجهيز حـالـيـا مع الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة، وزيادة الطلب على الطاقة، منبها على ان هذا الملف يقع عبئه على المحافظة لماله من تعلق بموضوع المولدات.

 واضاف أن «حـصـة بـغـداد مـن الـكـهـربـاء الوطنية لاتغطي سوى جزءا قليلا من الاحتياج الفعلي لها وهي بواقع 6 ساعات تجهيز بعموم بغداد مقابل 18 ساعة اطفاء، وهو الامر الذي يشكل ضغطا شديدا على مولدات المحافظة.

واشـــار الــى «وجـــود نـقـص بـمـحـاور الـتـجـهـيـز والـتـوزيـع والـنـقـل، إذ ان الـطـلـب عـلـى الـطـاقـة لايـتـنـاسـب مـع حصتها والـتـي يـجـب ان تـزداد شهريا وبحسب الحاجة بموجب خطة ودراسة لـواقـع الـحـال، فضلا عـن وجـود اشكالية النقل لـعـدم وجــود صـيـانـة وتـهـالـك الابــراج الخاصة بالطاقة، وكذلك توزيع المحولات، إذ ان المحافظة بـاتـت هــي مــن تـشـتـري مــولــدات وتــعــوض عن نقص الطاقة.

ف.ا
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