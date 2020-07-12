نائبة عن ميسان: الحكومة المحلية تتحمل مسؤولية تدني الخدمات بكافة اشكالها

حملت النائبة عن محافظة ميسان دلال الغراوي ، الحكومة المحلية مسؤولية تدني مستوى الخدمات بكل أشكالها، مؤكدة ان مدراء الدوائر في المحافظة يمتنعون عن اجابة النواب إلا بعد اخذ موافقة المحافظ.

وقالت الغراوي ، إن “الحكومة المحلية في ميسان تتحمل تدني مستوى الخدمات لاسيما الكهرباء منها”، مبينة ان “دائرة كهرباء ميسان فشلت فشلا ذريعا في تجهيز الكهرباء في ظل انتشار فيروس كورونا في المحافظة.

وأضافت، أن “المدراء العامين في المحافظة يمتنعون عن الاجابة عن استفسارات النواب إلا بعد اخذ الموافقات الرسمية من المحافظ.

وأشارت الغراوي إلى أن “ميسان تعيش أسوأ أيامها بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر في ظل ارتفاع درجات الحرارة”، مؤكدة أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم شيئا يذكر للمحافظة.





ف.ا