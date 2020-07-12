بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 12 تموز 2020
آخر الأخبار
الجواهري: الموافقة على الاستثمار مع إيران بحقل مجنون النفطي سيضر اقتصاد العراق تسجيل 239 إصابة جديدة بفايروس كورونا بالنجف وديالى سلاح الجو الفرنسي يدمر كهفا تابعا لداعش الإرهابي في العراق عاجل.. تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق العاصمة بيروت خشان: إجراءات الكاظمي حيال ملف المعابر استعراضية إصابة الفنان الهندي أميتاب باتشان ونجله بفايروس كورونا الدهلكي: صلاح الجبوري الأقرب لخلافة كمبش في مجلس النواب وفاة حكم دولي سابق .. بسكتة قلبية كورونا يصرع مدير صنف المشاة في الجيش العراقي ما مصير ملف التحقيق بسقوط الموصل .. ومادور سليم الجبوري فيه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 تموز 2020 02:15 م

الصحة النيابية: الحكومة تفتقر الى رؤية علمية لمواجهة كورونا

كورونا العراق

أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سهام الموسوي ، وجود تخبط في القرارات التي أصدرتها  اللجنة العليا للصحة والسلامة،  مبينة  أن الحكومة لا تمتلك رؤية علمية لمواجهة جائحة كورونا. 

وقالت الموسوي ، إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة تفتقر للرؤية العلمية والمهنية لادارة ازمة مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت ان “الحكومة برمتها تتحمل المسؤولية وليس وزارة الصحة وحدها من تتحمل مسؤولية الإخفاقات”، مشيرة إلى أن “المؤسسات الصحية الحكومية تعاني من مشاكل كبيرة لاسيما الفساد و تهالك  البنى التحتية.

وأوضحت أن “الحكومة لا تمتلك اي خطة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد بل انشغلت بأمور ثانوية بعيدة كل البعد عن عن هموم ومعاناة المواطنين.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في العراق1

تسجيل 239 إصابة جديدة بفايروس كورونا بالنجف وديالى 12 تموز 2020 04:04 م

محمود نور الدين

وفاة حكم دولي سابق .. بسكتة قلبية 12 تموز 2020 02:42 م

مراد كريم

كورونا يصرع مدير صنف المشاة في الجيش العراقي 12 تموز 2020 02:38 م

الحديد والصلب

العراق يدخل الخبرة الألمانية لتدوير سكراب الحديد 12 تموز 2020 02:28 م

الكهرباء

بغداد تشكو: حصتنا من الكهرباء لا تغطي الحاجة الفعلية 12 تموز 2020 02:23 م

سجن الحوت

وفاة معتقل في سجن حوت بالناصرية بسبب التعذيب رغم صدور حكم البراءة بحقه 12 تموز 2020 02:09 م

كورونا-العراق

كركوك تسجل 138 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة شفاء 12 تموز 2020 01:55 م

بادية المثنى

لدغة أفعى سامة تودي بحياة أربعيني في بادية المثنى 11 تموز 2020 02:28 م

التعليقات