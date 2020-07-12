الصحة النيابية: الحكومة تفتقر الى رؤية علمية لمواجهة كورونا



أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سهام الموسوي ، وجود تخبط في القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة، مبينة أن الحكومة لا تمتلك رؤية علمية لمواجهة جائحة كورونا.



وقالت الموسوي ، إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة تفتقر للرؤية العلمية والمهنية لادارة ازمة مواجهة فيروس كورونا.



وأضافت ان “الحكومة برمتها تتحمل المسؤولية وليس وزارة الصحة وحدها من تتحمل مسؤولية الإخفاقات”، مشيرة إلى أن “المؤسسات الصحية الحكومية تعاني من مشاكل كبيرة لاسيما الفساد و تهالك البنى التحتية.



وأوضحت أن “الحكومة لا تمتلك اي خطة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد بل انشغلت بأمور ثانوية بعيدة كل البعد عن عن هموم ومعاناة المواطنين.



ف.ا