وفاة معتقل في سجن حوت بالناصرية بسبب التعذيب رغم صدور حكم البراءة بحقه

أعلن مركز جرائم الحرب، عن وفاة معتقل من أهالي قضاء الكرمة في سجن الحوت بالناصرية إثر التعذيب رغم صدور حكم البراءة بحقه.



وذكر المركز في بيان "وفاة المعتقل (أحمد طالب شلال التميمي) من أهالي قضاء الكرمة غرب بغداد في سجن الناصرية، وهو معتقل منذ عام 2005".



وأضاف "على الرغم من صدور حكم البراءة في حقه قبل 4 أشهر إلا أن إدارة السجن رفضت إخراجه لأسباب طائفية، وتوفي إثر التعذيب والإهمال الصحي".