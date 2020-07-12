بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 12 تموز 2020 01:59 م

النجيفي: لا أتفهم تظاهر مؤيدي النفوذ الإيراني الذين لديهم أغلبية في البرلمان

اثيل-النجيفي
أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، أنه لا يستطيع تفهم تظاهر مؤيدي النفوذ الإيراني الذين لديهم أغلبية في مجلس النواب.

وقال النجيفي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، إنه "أتفهم تظاهر معارضي النفوذ الإيراني لضعف وجودهم في البرلمان ولضعف تأثيرهم في اتخاذ القرار".

وأضاف "لكن لا أتفهم تظاهر مؤيدي النفوذ الإيراني الذين لديهم أغلبية في البرلمان وبمقدورهم استخدام الأسلوب البرلماني للمطالبة بوجهة نظرهم".
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