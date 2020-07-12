كركوك تسجل 138 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة شفاء

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أنها سجلت 138 إصابة بكورونا.

وقالت دائرة صحة كركوك في بيان، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 7 حالات، و26 حالة شفاء في محافظة كركوك.

وأضافت أن العدد الكلي للإصابات بفايروس كورونا في محافظة كركوك بلغ 2247 حالة، وشفاء 962حالة، ومع الاسف سجلت المحافظة 114 حالة وفاة منذ ظهور الوباء ولحد الآن”.

وأشارت دائرة صحة كركوك إلى أن 1171 حالة اصابة مازالت في المستشفيات المخصصة وتحت الرعاية الطبية.