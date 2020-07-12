بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 12 تموز 2020
آخر الأخبار
الجواهري: الموافقة على الاستثمار مع إيران بحقل مجنون النفطي سيضر اقتصاد العراق تسجيل 239 إصابة جديدة بفايروس كورونا بالنجف وديالى سلاح الجو الفرنسي يدمر كهفا تابعا لداعش الإرهابي في العراق عاجل.. تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق العاصمة بيروت خشان: إجراءات الكاظمي حيال ملف المعابر استعراضية إصابة الفنان الهندي أميتاب باتشان ونجله بفايروس كورونا الدهلكي: صلاح الجبوري الأقرب لخلافة كمبش في مجلس النواب وفاة حكم دولي سابق .. بسكتة قلبية كورونا يصرع مدير صنف المشاة في الجيش العراقي ما مصير ملف التحقيق بسقوط الموصل .. ومادور سليم الجبوري فيه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 12 تموز 2020 01:55 م

كركوك تسجل 138 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة شفاء

كورونا-العراق

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أنها سجلت 138 إصابة بكورونا.

وقالت دائرة صحة كركوك في بيان، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 7 حالات، و26 حالة شفاء في محافظة كركوك.

وأضافت أن العدد الكلي للإصابات بفايروس كورونا في محافظة كركوك بلغ 2247 حالة، وشفاء 962حالة، ومع الاسف سجلت المحافظة 114 حالة وفاة منذ ظهور الوباء ولحد الآن”.

وأشارت دائرة صحة كركوك إلى أن 1171 حالة اصابة مازالت في المستشفيات المخصصة وتحت الرعاية الطبية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في العراق1

تسجيل 239 إصابة جديدة بفايروس كورونا بالنجف وديالى 12 تموز 2020 04:04 م

محمود نور الدين

وفاة حكم دولي سابق .. بسكتة قلبية 12 تموز 2020 02:42 م

مراد كريم

كورونا يصرع مدير صنف المشاة في الجيش العراقي 12 تموز 2020 02:38 م

الحديد والصلب

العراق يدخل الخبرة الألمانية لتدوير سكراب الحديد 12 تموز 2020 02:28 م

الكهرباء

بغداد تشكو: حصتنا من الكهرباء لا تغطي الحاجة الفعلية 12 تموز 2020 02:23 م

كورونا العراق

الصحة النيابية: الحكومة تفتقر الى رؤية علمية لمواجهة كورونا 12 تموز 2020 02:15 م

سجن الحوت

وفاة معتقل في سجن حوت بالناصرية بسبب التعذيب رغم صدور حكم البراءة بحقه 12 تموز 2020 02:09 م

بادية المثنى

لدغة أفعى سامة تودي بحياة أربعيني في بادية المثنى 11 تموز 2020 02:28 م

التعليقات