وفاة قائد في الجيش العراقي بعد إصابته بكورونا

نعت رئاسة أركان الجيش العراقي، اليوم الأحد، اللواء الركن في القوات الخاصة، مراد كريم سلمان الربيعي، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لرئاسة أركان الجيش: "بقلوب مفعمة بالإيمان بقضاء الله وقدره تودع رئاسة اركان الجيش قائدا من قادتها المخلصين الشجعان اللواء قوات خاصة الركن مراد كريم سلمان الربيعي، مدير صنف المشاة".



وأضاف البيان أن "الربيعي وافاه الاجل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ملتحقا الى جوار الرفيق الاعلى تاركا لنا مواقف بطولية وانسانية نفخر بها على طول خدمته العسكرية المشرفة".



ويوم أمس توفي أيضا المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك العراقية، العميد أفراسياو كامل، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتوفي قبل أيام كذلك مدير إدارة الدفاع المدني في بغداد/ الكرخ، حسن أحمد، إثر إصابته بفيروس كورونا، ومؤخرا توفي مسؤول التصريحات الأمنية في وزارة التجارة العراقية، ماجد محمد الموسوي، جراء إصابته بالفيروس.



