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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 12 تموز 2020 01:38 م

مانشستر سيتي يعتزم تمديد التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو

الأرجنتيني سيرجيو أغويرو

كشفت تقارير صحفية عن استعداد نادي مانشستر سيتي لتمديد التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم الفريق، لموسم آخر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيتي يعتزم تمديد عقد أغويرو، الذي ينتهي عقب الموسم المقبل، ليستمر اللاعب الأرجنتيني في "السيتيزن" حتى 2022.

وأشارت إلى أن تحرك سيتي جاء في أثناء إصابة أغويرو، وعقب الخضوع لعملية جراحية في الركبة، وتأكد غيابه حتى نهاية البريميرليغ، وأمام ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشددت الصحيفة على أن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، سيتواجد بقوة في الميركاتو الصيفي، للبحث عن مهاجم جديد.

وذكرت أن البرازيلي غابرييل جيسوس لا يزال يقنع غوارديولا بقدرته على أن يكون البديل طويل الأمد لأغويرو.

يذكر أن أغويرو سجل 23 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

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