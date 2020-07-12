بالصور .. مئات الموظفين يحتجون بتظاهرتين في البصرة

تظاهر مئات الموظفين في الشركة العامة للموانئ، في داخل مقر الشركة في المعقل في محافظة البصرة، وفيما طالبوا باستحقاقاتهم المالية وتخصيص قطع اراض للسكن، تظاهر أيضا موظفو دائرة توزيع كهرباء الجنوب لصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.وقال مصدر محلي، إن المتظاهرين طالبوا بإعادة عمل الساحبات والطواقم في الموانئ النفطية وتعديل نقطة الحوافز والاسراع بالعمل على تغيير العنوان الوظيفي بحسب الاستحقاق، مشيرا الى انهم دعوا الى فسخ العقود مع الشركات الاستثمارية.وشهدت البصرة في الوقت نفسه تظاهرة أخرى لموظفي دائرة توزيع كهرباء الجنوب في منطقة المعقل ايضا، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة منذ اشهر.وأضاف المصدر، أن موظفي دائرة الكهرباء في منطقة المعقل احتجوا امام الدائرة، مشيرا إلى أنهم يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من 5 اشهر و بتحويل وضعهم من عقود الى الملاك الى الملاك الدائم.ولفت إلى أنهم جددوا مطالبتهم للحكومة الاتحادية، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة بالضغط على الجهات المعنية للإسراع بصرف رواتبهم في ظل المعاناة وارتفاع درجات الحرارة في محافظة البصرة.وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها البصرة تظاهرات للعاملين تتعلق بالمستحقات المالية وتحسين الاوضاع، فقد نظم ايضا مئات من الموظفين العاملين بصفة اجور يومية في دوائر الدولة بمحافظة البصرة، في وقت سابق، تظاهرات واسعة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وصرف رواتبهم المتأخرة.