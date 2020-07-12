الزاملي: سليم الجبوري عرقل التحقيق بملف سقوط الموصل

أكد رئيس اللجنة النيابية للتحقيق بملف سقوط الموصل، حاكم الزاملي، أن التحقيق بسقوط الموصل يعتبر واحد من أهم الملفات التحقيقية في العراق ونتائجه أصبحت تدرس في الجامعة العسكرية، مبينا أن اللجنة التحقيقية أجرت تحقيقات مع 100 ضابط.



وأضاف، أن رئيس مجلس النواب السابق وبعد تعرضه لضغوط اقترح احالته للقضاء العراقي بعد عرضه وقرأته داخل مجلس النواب، مؤكدا أن الملف ما يزال في إدراج مجلس القضاء والادعاء العام.



ولفت الزاملي إلى أن العراق لم يستفد من تجربة سقوط ويعمل على معالجة الأخطاء التي تسببت بسقوط المدينة، مبينا أن الأخطاء السابقة ما تزال موجودة.