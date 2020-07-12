محتجون يقطعون طريقا مؤديا إلى حقل الرميلة الشمالية في البصرة

قطع محتجون، اليوم الأحد، طريقا مؤديا إلى حقل الرميلة الشمالية في محافظة البصرة.



وقال مصدر محلي، إن المحتجين قطعوا مدخل محطات كبس الغاز في الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.



وأضاف المصدر، أن المحتجين منعوا دخول الموظفين لمواقع عملهم في الحقل.



ويعد حقل الرميلة الشمالي هو أحد أكبر وأهم حقول النفط في العراق. يحتوي على العديد من الآبار النفطية المكتشفة وغير المكتشفة.