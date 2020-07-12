بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 12 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 12 تموز 2020 12:28 م

محتجون يقطعون طريقا مؤديا إلى حقل الرميلة الشمالية في البصرة

قطع طريق
قطع محتجون، اليوم الأحد، طريقا مؤديا إلى حقل الرميلة الشمالية في محافظة البصرة.

وقال مصدر محلي، إن المحتجين قطعوا مدخل محطات كبس الغاز في الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.

وأضاف المصدر، أن المحتجين منعوا دخول الموظفين لمواقع عملهم في الحقل.

ويعد حقل الرميلة الشمالي هو أحد أكبر وأهم حقول النفط في العراق. يحتوي على العديد من الآبار النفطية المكتشفة وغير المكتشفة.
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