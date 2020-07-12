بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 12 تموز 2020
آخر الأخبار
الجواهري: الموافقة على الاستثمار مع إيران بحقل مجنون النفطي سيضر اقتصاد العراق تسجيل 239 إصابة جديدة بفايروس كورونا بالنجف وديالى سلاح الجو الفرنسي يدمر كهفا تابعا لداعش الإرهابي في العراق عاجل.. تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق العاصمة بيروت خشان: إجراءات الكاظمي حيال ملف المعابر استعراضية إصابة الفنان الهندي أميتاب باتشان ونجله بفايروس كورونا الدهلكي: صلاح الجبوري الأقرب لخلافة كمبش في مجلس النواب وفاة حكم دولي سابق .. بسكتة قلبية كورونا يصرع مدير صنف المشاة في الجيش العراقي ما مصير ملف التحقيق بسقوط الموصل .. ومادور سليم الجبوري فيه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 12 تموز 2020 12:22 م

إلغاء مباراة في البرازيل بعد إصابة 14 لاعبا بكورونا

صورة أرشيفية
ألغت السلطات واحدة من أشهر مباريات كرة القدم بجنوب البرازيل قبل أقل من 24 ساعة على انطلاقها يوم السبت بعد إصابة 14 لاعبا من أحد الفريقين بفيروس كورونا.

واستؤنفت منافسات بطولة ولاية سانتا كاترينا في الثامن من يوليو تموز بإقامة أربع مباريات من بينها المواجهة التي فاز بها شابكوينسي 2-صفر على ضيفه أفاي.

وكان من المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين يوم الأحد في الساعة الرابعة مساء لكن المباراة أُلغيت بناء على أوامر من وزارة الصحة في الولاية.

وقالت وزارة الصحة في بيان "هناك 14 حالة مؤكدة بكوفيد-19 في أحد الفريقين ومن الضروري على كل اللاعبين اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة".

ولم تكشف عن الفريق الذي يضم الحالات الإيجابية لكن موقع جلوب سبورت البرازيلي على الإنترنت ذكر أنه شابكوينسي. ولم يعلق النادي على التقرير.

وسجلت ولاية سانتا كاترينا 42026 إصابة بفيروس كورونا المستجد من بينها 485 وفاة.

وتوفي حتى الآن 71469 شخصا في البرازيل متأثرين بالفيروس، وهو ما يزيد على أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أميتاب باتشان

إصابة الفنان الهندي أميتاب باتشان ونجله بفايروس كورونا 12 تموز 2020 03:17 م

الأرجنتيني سيرجيو أغويرو

مانشستر سيتي يعتزم تمديد التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 12 تموز 2020 01:38 م

1

برشلونة يتخطى بلد الوليد ويواصل مطاردة ريال مدريد 12 تموز 2020 10:01 ص

safe_image

رقم تاريخي بانتظار محمد صلاح في مباراة ليفربول وبيرنلي 11 تموز 2020 03:11 م

رانيا يوسف

رانيا يوسف: تلقيت رسائل تهديد من المتحرشين بعد فضحهم وسألجأ للقضاء 11 تموز 2020 02:54 م

من المباراة

ريال مدريد يعزز صدارته لليجا بعد فوزه بثنائية على ألافيس 11 تموز 2020 10:23 ص

ميسي

برونكهورست يتمنى اعتزال ميسي في برشلونة 10 تموز 2020 02:41 م

كرار

درجال ينعى حارس مرمى المنتخب الأولمبي “كرار ابراهيم” 10 تموز 2020 01:22 م

التعليقات