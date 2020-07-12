خبير قانوني: لرئيس الوزراء الحق في ارسال قوات خاصة لمتابعة عمل المنافذ الحدودية بحسب الدستور

اكد الخبير القانوني علي التميمي، ، ان لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الحق في ارسال قوات خاصة لمتابعة عمل المنافذ الحدودية وفق الدستور.





وقال التميمي في بيان ان " المادة ١١٠ من الدستور العراقي تضمنت ان من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات.



واضاف المادة ١١٤ من الدستور العراقي تضمنت ايضا ان من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات إدارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك بين الاثنين.



وتابع " من التمعن بهذه النصوص نجد أن رسم السياسة شيء والإدارة شيء اخر فمن ذلك نجد أن الإدارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والإقليم والمحافظات.





واشار الى ان " قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ اوجد هياة المنافذ الحدودية ومجلس لهذه المنافذ من ممثلين عن وزارات مختلفة ويتولى الإشراف على المنافذ الحدودية وإدارتها.