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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 تموز 2020 11:23 ص

وكيل وزارة الصحة: نجري 13 ألف فحص يومياً وهو معدل تضاعف مئات المرات

كورونا العراق

اعلن وكيل  وزارة الصحة والبيئة جاسم الفلاحي ، ان معدل الفحوصات التي تجريها الوزارة يصل الى 13 عشر الف يوميا  مشيرة الى ان ذلك المعدل تضاعف بـ "مئات المرات" عن السابق نتيجة تزايد الاصابات.


وقال الفلاحي ان زيادة عدد الفحوصات يعني زيادة تشخيص الاصابات، وهو أمر يصب في قوة النظام الصحي،  مبينا  انه في حال عدم عمل فحوصات اكثر ولم يتم توسيع البنى التحتية المختبرية لن تستطع الوزارة تشخيص العدد الكبير من الحالات المصابة،.

 واضاف انه لو كانت تلك الحالات (غاطسة) في المجتمع لن تتمكن الوزارة مطلقا من تخفيف اثار التلامس وبالنتيجة زيادة خطورة هذا المرض على المجتمع.

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