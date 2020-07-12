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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 تموز 2020 11:16 ص

لجنة نيابية تعبر عن امتعاضها من قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد رخص شركات الاتصال

شركات الاتصالات

عبرت لجنة العمل النيابية، ، عن امتعاضها من قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد رخص شركات الاتصال لخمس سنوات،  واصفة تقسيط الديون على تلك الشركات بالمكافأة على فشل الخدمة.


وقال عضو اللجنة النائب فاضل الفتلاوي ، إن “جميع أعضاء مجلس النواب غير راضين عن قرار مجلس الوزراء بتمديد رخص شركات الاتصال مقابل دفع نصف الديون المترتبة عليها”، لافتا إلى إن “الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة الحرج وعلى الحكومة الاستفادة من أموال الاتصالات لرفد الموازنة العامة.


وأضاف أن “إيراد قطع الاتصالات يأتي بعد الإيراد النفطي وبإمكانه أن يغطي الأزمة الراهنة”، مبينا أن “قرار مجلس الوزراء سيرفض داخل البرلمان كونه يعد مكافأة لفشل شركات الاتصال.


وكان مجلس الوزراء قرار خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت الثلاثاء الماضي تمديد الرخصة لشركات الاتصالات بشرط دفع الديون المترتبة عليها وتشغيل خدمة الجيل الرابع بداية العام المقبل.

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