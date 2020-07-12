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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 تموز 2020 11:14 ص

نائب يهاجم وزير الصحة بشان تصريحاته عن الموجة الثانية من كورونا

محمد الكربولي



هاجم النائب محمد الكربولي تصريحات وزير الصحة حول الموجة الثانية من كورونا التي ستضرب العراق خلال الاشهر المقبلة.  


 وقال الكربولي في  تدوينة ، إن "منظمة الصحة العالمية ومعها اطباء العالم اجمعوا على أن رفع معنويات الانسان تزيد من مناعته وأن الروح الايجابية جزء مهم في مواجهة فايروس كورونا، ولكن وزير الصحة له رأي آخر حيث يبشر العراقيين بموجة ثانية من الوباء.  


واختتم الكربولي تدوينته بوسم: "#بشروا_ولا_تنفروا 

 وكان  وزير الصحة حسن التميمي، توقع  اليوم الخميس، دخول العراق في الموجة الثانية لفيروس كورونا خلال شهري أيلول أو أكتوبر المقبلين.

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