مقتل 3 إرهابيين وتدمير 15 وكرا ضمن عملية "أبطال العراق الرابعة" في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل 3 إرهابيين وتدمير 15 وكرا وذلك كحصيلة أولية لنتائج عملية "أبطال العراق الرابعة" في محافظة ديالى.

وأوضحت القيادة في بيان، أن "عملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة، انطلقت بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبإسناد جوي من قبل طيران الجيش الذي شارك بنحو ٢٤ طائرة لدك أوكار داعش ودعم القطعات الأرضية المشتركة في هذه العملية التي مازالت مستمرة".

وأضاف البيان، أن فرقة الرد السريع تمكنت من إلقاء القبض على مشتبه به وبحوزته بندقية نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى تفجير عبوتين ناسفتين و١٦ قنبلة هاون.



