وفاة نائبة وإصابة 28 نائباً.. كورونا يعصف بمجلس النواب العراقي

اقتحم فيروس كورونا المستجد، مجلس النواب في العراق وأودى بحياة النائبة غيداء كمبش بعد نحو أسبوعين من تعرضها للإصابة بالفيروس.

وكانت كمبش قد فازت بعضوية مجلس النواب عن محافظة ديالى في الدورة الانتخابية الأخيرة التي جرت في أيار عام 2018، وشغلت رئاسة لجنة التربية والتعليم في البرلمان.

يأتي ذلك وسط تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق بشكل يومي، مع مخاوف حول انهيار النظام الصحي في البلاد.

وكشف مصدر مقرب من رئاسة البرلمان عن إصابة 28 نائباً بفيروس كورونا، إلى جانب إصابة أكثر من 30 موظفاً في البرلمان، بينهم موظف بدرجة مدير عام.

وقال المصدر، إن معظم حالات الإصابة في طريقها إلى التعافي والشفاء، باستثناء حالتين أو ثلاث ما زالت حرجة.

ونفى المعلومات التي سبق أن تحدثت عن قيام البرلمان بإرسال النواب المصابين إلى العاصمة الأردنية عمان للعلاج.

وذكر أن الكلام حول البرلمان كثير، لكنه غير صحيح في معظمه ولم يرسل أحد للعلاج خارج البلاد. نعم لدينا نائبان فقط أصيبوا بالفيروس خلال وجودهما هناك، علماً بأن علاج كورونا غير متوفر حتى الآن في الأردن أو في غيره من الدول، فما حاجة النواب للسفر إلى هناك؟.

وأضاف المصدر أن معظم النواب المصابين يعالجون في منازلهم من خلال القيام بعمليات الحجز الشخصي، أما بعض الحالات الحرجة فترقد في المشافي العراقية.

وارتفعت أعداد المصابين والمتوفين جراء فيروس كورونا في العراق خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة، أمس السبت، 2734 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس طبقاً لبيان الوزارة 75194 إصابة، وشفاء 43079 حالة.

فيما بلغ عدد الراقدين في المستشفيات 29060، والراقدين في العناية المركزة 400 حالة، وبلغت الوفيات 3055 حالة.