بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 12 تموز 2020
آخر الأخبار
الجواهري: الموافقة على الاستثمار مع إيران بحقل مجنون النفطي سيضر اقتصاد العراق تسجيل 239 إصابة جديدة بفايروس كورونا بالنجف وديالى سلاح الجو الفرنسي يدمر كهفا تابعا لداعش الإرهابي في العراق عاجل.. تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق العاصمة بيروت خشان: إجراءات الكاظمي حيال ملف المعابر استعراضية إصابة الفنان الهندي أميتاب باتشان ونجله بفايروس كورونا الدهلكي: صلاح الجبوري الأقرب لخلافة كمبش في مجلس النواب وفاة حكم دولي سابق .. بسكتة قلبية كورونا يصرع مدير صنف المشاة في الجيش العراقي ما مصير ملف التحقيق بسقوط الموصل .. ومادور سليم الجبوري فيه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 12 تموز 2020 10:15 ص

وفاة نائبة وإصابة 28 نائباً.. كورونا يعصف بمجلس النواب العراقي

مجلس النواب

اقتحم فيروس كورونا المستجد، مجلس النواب في العراق وأودى بحياة النائبة غيداء كمبش بعد نحو أسبوعين من تعرضها للإصابة بالفيروس.

وكانت كمبش قد فازت بعضوية مجلس النواب عن محافظة ديالى في الدورة الانتخابية الأخيرة التي جرت في أيار عام 2018، وشغلت رئاسة لجنة التربية والتعليم في البرلمان.

يأتي ذلك وسط تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق بشكل يومي، مع مخاوف حول انهيار النظام الصحي في البلاد.

وكشف مصدر مقرب من رئاسة البرلمان عن إصابة 28 نائباً بفيروس كورونا، إلى جانب إصابة أكثر من 30 موظفاً في البرلمان، بينهم موظف بدرجة مدير عام.

وقال المصدر، إن معظم حالات الإصابة في طريقها إلى التعافي والشفاء، باستثناء حالتين أو ثلاث ما زالت حرجة.

ونفى المعلومات التي سبق أن تحدثت عن قيام البرلمان بإرسال النواب المصابين إلى العاصمة الأردنية عمان للعلاج.

وذكر أن الكلام حول البرلمان كثير، لكنه غير صحيح في معظمه ولم يرسل أحد للعلاج خارج البلاد. نعم لدينا نائبان فقط أصيبوا بالفيروس خلال وجودهما هناك، علماً بأن علاج كورونا غير متوفر حتى الآن في الأردن أو في غيره من الدول، فما حاجة النواب للسفر إلى هناك؟.

وأضاف المصدر أن معظم النواب المصابين يعالجون في منازلهم من خلال القيام بعمليات الحجز الشخصي، أما بعض الحالات الحرجة فترقد في المشافي العراقية.

وارتفعت أعداد المصابين والمتوفين جراء فيروس كورونا في العراق خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة، أمس السبت، 2734 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس طبقاً لبيان الوزارة 75194 إصابة، وشفاء 43079 حالة.

فيما بلغ عدد الراقدين في المستشفيات 29060، والراقدين في العناية المركزة 400 حالة، وبلغت الوفيات 3055 حالة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
البضائع الايرانية في العراق

الكاظمي أغلق المنافذ أمام الميليشيات وأباحها للحرس الثوري.. إغراق العراق ببضائع إيران 12 تموز 2020 08:24 م

إيران

انفجارات وحرائق هزت عدة منشآت ومواقع عسكرية.. ونظام الملالي الإيراني يتكتم ويتخبط 12 تموز 2020 12:11 م

الهاشمي والميليشيات

الهاشمي ليس أول ضحية لميليشيات إيران في العراق.. فهي تقتل كل مَنْ يتوعدها ويفضحها 12 تموز 2020 11:14 ص

انقطاع الكهرباء في العراق

العراق في العتمة.. انقطاع الكهرباء في عز الحرّ رغم إنفاق 40 مليار دولار 12 تموز 2020 01:14 ص

استهداف الشاحنات من قبل ارهابيي ايران

إرهابيو إيران يصعدون ضد القوات الأمريكية في العراق.. إحراق الرتل يفتح أبواب جهنم عليهم 12 تموز 2020 12:41 ص

القوات الامريكية في العراق

تفاصيل استهداف القوات الأمريكية بالعراق.. ميليشيات إيران تهاجم شاحنات وقود وتنّوع إرهابها 11 تموز 2020 09:53 م

الكاظمي في المنافذ الحدودية

المنافذ الحدودية.. العراق يستعيد أملاكه من براثن ميليشيات إيران.. وعراقيون: ليثبت الكاظمي على موقفه 11 تموز 2020 09:10 م

الكاظمي والميليشيات

الكاظمي يتحدى الميليشيات.. ويخول القوات الأمنية إطلاق النار على متجاوزي المنافذ الحدودية 11 تموز 2020 04:15 م

التعليقات