كوركيس يكشف عن موقف كاتانيتش من المحترفين



كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني لكرة القدم باسل كوركيس، عن موقف مدرب المنتخب الوطني ستريتشكو كاتانيتش، من اللاعبين المحترفين.



وقال كوركيس في تصريح صحفي :" ان مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش، لم يضع اي خطوط حمراء على اللاعبين المحترفين في الدول الاوروبية ".



واوضح :" ان كاتانيتش يراقب اللاعبين عن كثب تمهيداً لاستدعائهم مجدداً لصفوف المنتخب الوطني" ، مشيراً الى :" ان المدرب لديه خياراته ، ومن الممكن ان نرى المحترفين مجدداً مع المنتخب".



يذكر ان اللاعبين المحترفين لم يلعبوا في صفوف اسود الرافدين منذ الجولة الثانية للتصفيات الاسيوية المزدوجة.