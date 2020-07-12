تحالف العامري .. هل يذهب الى المعارضة ؟





كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، حقيقة اتخاذ قرار بالذهاب نحو خيار المعارضة السياسية الرسمية للحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي.



وقال النائب عن التحالف عدي شعلان في تصريح صحفي :" ان الانباء التي تحدثت عن وجود اتفاق واجماع في تحالف الفتح، بالذهاب نحو خيار المعارضة السياسية الرسمية للحكومة العراقية، غير دقيق ولا صحة لها".



وبين انه "حتى اللحظة لا يوجد هكذا قرار، ونحن مازلنا في طور مراقبة الاداء الحكومي، وجدية الجهات الحكومية في تنفيذ البرنامج الحكومي، دون اتخاذ اي قرار او مناقشة التوجه الى المعارضة من عدمها".



وتحدثت انباء عن اجتماع لتحالف الفتح في منزل هادي العامري، تم الاتفاق فيه على الذهاب نحو خيار المعارضة السياسية الرسمية لحكومة مصطفى الكاظمي، بسبب رفض التحالف تعامل الكاظمي مع ملف كورونا، وملف القوات الامريكية والتركية، وذلك بعد ايام من تقديم الفتح طلبا رسميا لاستضافة رئيس الوزراء في البرلمان.



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