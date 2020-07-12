من سيشغل مقعد النائبة الراحلة غيداء كمبش في البرلمان؟





كشف مصدر سياسي في ديالى عن ترشيح النائب السابق عن اتحاد القوى في ديالى صلاح مزاحم لعضوية البرلمان ، بديلا عن النائبة غيداء كمبش التي توفيت امس بسبب الاصابة بفايروس كورونا.



وقال المصدر في تصريح صحفي :" بحسب القانون 6 للعام 2006 ، الخاص باستبدال اعضاء مجلس النواب ، فانه ليس من الضرورة ان يكون بديل كمبش امرأة في حال عدم تأثر نسبة الكوتا في البرلمان ، والتي لا تتأثر في الدورة البرلمانية الحالية".



واضاف :" ان صلاح مزاحم ، في حال الاتفاق النهائي لكتلة اتحاد القوى، سيكون المرشح الاوفر حظا لشغل مكان النائبة المتوفية غيداء كمبش"، مستدركاً :" ان اتحاد القوى سيعلن المرشح النهائي خلال الايام القليلة القادمة".



يذكر ان النائبة غيداء كمبش التي ترأس لجنة التعليم النيابية توفيت امس جراء الاصابة بفيروس كورونا بعد صراع مع المرض دام نحو اسبوعين.وشغلت كمبش عضوية البرلمان للدورات الثلاث الماضية، وهي اول برلمانية تتوفى بالفيروس.

