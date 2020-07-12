لجنة نيابية : الحكومة قدمت لشركات الاتصالات مكافأة "فشل الخدمة" !!





عبرت لجنة العمل النيابية، عن امتعاضها من قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد رخص شركات الاتصالات لخمس سنوات، فيما وصفت تقسيط الديون على تلك الشركات بـ "المكافأة على فشل الخدمة ".



وقال عضو اللجنة النائب فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان جميع اعضاء مجلس النواب غير راضين عن قرار مجلس الوزراء تمديد رخص شركات الاتصال مقابل دفع نصف الديون المترتبة عليها"، لافتا الى :" ان الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة حرجة ، وعلى الحكومة الاستفادة من اموال الاتصالات لرفد الموازنة العامة ".



واضاف :" ان ايراد الاتصالات يأتي بعد الايراد النفطي وبامكانه ان يغطي الازمة الراهنة "، مبينا :" ان قرار مجلس الوزراء سيرفض داخل البرلمان كونه يعد مكافأة لفشل شركات الاتصالات ".

