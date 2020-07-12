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الأحد, 12 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 12 تموز 2020 10:01 ص

برشلونة يتخطى بلد الوليد ويواصل مطاردة ريال مدريد

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واصل برشلونة مطاردة ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتغلب على مضيفه بلد الوليد 1-0، في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وحسم برشلونة المواجهة بهدف وحيد سجله النجم التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 15، ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد الذي يخوض مباراته في المرحلة نفسها، الإثنين، أمام غرناطة صاحب المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان برشلونة الفريق الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي وكذلك خطورة المحاولات خلال الشوط الأول الذي نجح في لتقدم خلاله بهدف فيدال.

لكن الأمور تغيرت بشكل واضح في الشوط الثاني، حيث تراجع النشاط الهجومي لبرشلونة وفرض بلد الوليد حضوره بشكل أكبر، كما قدم أكثر من محاولة تهديفية كانت كفيلة بقلب موازين المباراة لكنه أخفق في هز الشباك.

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