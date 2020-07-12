نائبة : رئاسة البرلمان رفضت عدة طلبات لعقد جلسات استثنائية





كشفت النائبة عن تحالف القوى زيتون الدليمي عن رفض رئاسة مجلس النواب عدة طلبات لعقد جلسة استثنائية لمناقشة قرارات الحكومة.



وقالت الدليمي في تصريح صحفي :" ان تعطيل عمل مجلس النواب اصبح امرا مقلقا بسبب عدم استمراره بالعمل التشريعي ، خاصة وان قرارات الحكومة الاخيرة تحتاج الى مناقشات لتصحيح قسم منها " .



واضافت :" ان طلبات عدة موقعة من العديد من اعضاء المجلس ، تم رفعها الى هيئة الرئاسة لغرض عقد جلسات استثنائية ، الا انها قوبلت بالرفض " ، مبينة :" ان سبب الرفض يعود الى عدم قدرة المجلس على دعوة النواب وذلك لاصابة العديد منهم بكورونا ، فضلا عن اصابة العديد من موظفي المجلس ".