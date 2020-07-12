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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 12 تموز 2020 09:57 ص

ترزي : اي اتفاق بشأن كركوك بغياب العرب والتركمان ..باطل

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ترزي : اي اتفاق بشأن كركوك بغياب العرب والتركمان ..باطل

اعرب السياسي التركماني فوزي اكرم ترزي ، عن قلقه من  اتفاق الكاظمي مع اقليم  كردستان على اعادة قوات البيشمركة والاسايش الى كركوك ، مؤكدا :" ان  اي اتفاق امني يجري بين المركز والاقليم ، بغياب التركمان والعرب ، مرفوض وباطل وسنواجهه بكل الوسائل التي كفلها الدستور ".

وقال ترزي في تصريح  صحفي :" ان الاتفاق بين المركز والاقليم على اعادة البيشمركة والاسايش الى كركوك ، ولد قلقا وارباكا وخلق حساسية لدى التركمان والعرب".

واضاف :" ان محافظة كركوك نعمت بالامن والاستقرار بعد خروج البيشمركه والاسايش واختفت عمليات الاختطاف والاغتيالات ".

واشار النائب السابق الى :" ان اعادة الاسايش و البيشمركة مخالف للدستور ، لكون البيشمركة دستوريا هي حرس للاقليم ولايجوز لها الانتشار  في اي مناطق خارج الاقليم ".
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