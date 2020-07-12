ترزي : اي اتفاق بشأن كركوك بغياب العرب والتركمان ..باطل



اعرب السياسي التركماني فوزي اكرم ترزي ، عن قلقه من اتفاق الكاظمي مع اقليم كردستان على اعادة قوات البيشمركة والاسايش الى كركوك ، مؤكدا :" ان اي اتفاق امني يجري بين المركز والاقليم ، بغياب التركمان والعرب ، مرفوض وباطل وسنواجهه بكل الوسائل التي كفلها الدستور ".



وقال ترزي في تصريح صحفي :" ان الاتفاق بين المركز والاقليم على اعادة البيشمركة والاسايش الى كركوك ، ولد قلقا وارباكا وخلق حساسية لدى التركمان والعرب".



واضاف :" ان محافظة كركوك نعمت بالامن والاستقرار بعد خروج البيشمركه والاسايش واختفت عمليات الاختطاف والاغتيالات ".



واشار النائب السابق الى :" ان اعادة الاسايش و البيشمركة مخالف للدستور ، لكون البيشمركة دستوريا هي حرس للاقليم ولايجوز لها الانتشار في اي مناطق خارج الاقليم ".

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