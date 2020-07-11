مصدر حكومي يكشف عن تعتيم وتكتم حيال إصابة عدد من مسؤولي ونواب كورونا بكورونا

أفاد مصدر حكومي في ديالى، اليوم السبت، بوجود "تعتيم وتكتم" حيال إصابة عدد من مسؤولي ونواب المحافظة بفيروس كورونا.



قال المصدر، إن "أربعة مسؤولين في المحافظة مصابين بكورونا وسط تكتم وتعتيم اعلامي من قبل الجهات المعنية"، مشيراً إلى أن "قسما من المسؤولين تماثلوا للشفاء ولم يعلن عن اصاباتهم كما لم يعلنوا في المواقف والبيانات الوبائية اليومية".



وأضاف المصدر، أن "التكتم على الاصابات شمل ذوي واقارب المسؤولين في المحافظة"، مبيناً أن "النائبة عن ديالى غيداء كمبش والتي توفيت إمس جراء الإصابة بكورونا صارعت الوباء لمدة 14 يوما دون الاعلان عن الاصابة".



يذكر أن وباء كورونا طال العديد من المسؤولين الحكوميين والقيادات الأمنية في ديالى خلال الشهرين الماضيين .



