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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 تموز 2020 03:11 م

رقم تاريخي بانتظار محمد صلاح في مباراة ليفربول وبيرنلي

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سيكون النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، على موعد مع رقم تاريخي في مباراة الريدز مع بيرنلي، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي، اليوم السبت.
وقال الموقع الرسمي لليفربول، إن صلاح يحتاج هدفا واحدا، ليكون أول لاعب من ليفربول يسجل 20 هدفًا على الأقل، في 3 مواسم متتالية في الدوري الإنجليزي الحديث، الذي انطلق العام 1992.
وسجل صلاح الموسم الحالي 19 هدفا في الدوري الإنجليزي، ويحتل بها المركز الرابع على قائمة الهدافين، متأخرا بـ3 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.
ولم يحقق هذا الإنجاز أي لاعب من ليفربول في الدوري الإنجليزي، وفقا للنظام القديم والحديث منذ روجر هانت في 1965/1966.
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