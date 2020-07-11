بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 12 تموز 2020
آخر الأخبار
مصدر حكومي يكشف عن تعتيم وتكتم حيال إصابة عدد من مسؤولي ونواب كورونا بكورونا الكاظمي يتحدى الميليشيات.. ويخول القوات الأمنية إطلاق النار على متجاوزي المنافذ الحدودية ميليشيا الحشد الشعبي ضامن استمرار تبعية العراق لإيران.. ومَن يفكر في الانفصال عليه الاستعداد لحرب شوارع الطائي: سياسيون فاسدون يريدون إبقاء مدينة الموصل مسلوبة الإرادة ومسروقة القرار لدغة أفعى سامة تودي بحياة أربعيني في بادية المثنى بعد السيطرة على منفذين مع إيران.. الكاظمي: بدء إعادة النظام والقانون ولن نسمح بسرقة المال العام بالمنافذ وفاة طالب عراقي قضي غرقا في روسيا الكاظمي يتفقد منفذ المنذرية الحدودي مع إيران كركوك تسجل أكثر من 150 إصابة جديدة بفايروس كورونا داعش الإرهابي يحاول فرض نفسه من جديد بالعراق وسوريا.. عبر السيطرة على المناطق الريفية النائية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 تموز 2020 03:06 م

لوقف إهدار 10 مليارات دولار سنويا.. الكاظمي يبدأ معركة المنافذ الحدودية ويتوعد المتجاوزين

safe_image

أعلن رئيس الوزراء ، مصطفى الكاظمي، السبت، بدء مرحلة إعادة النظام في المنافذ الحدودية، وتخويل القوات الأمنية إطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ.
وقال الكاظمي، في تصريحات صحفية، إن ”مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت، ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ“، مبينا أن ”القوات العسكرية مخولة بإطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ الحدودية“.
وأضاف: ”طالبت رئيس المنافذ بإعداد خطة لإعادة تأهيل جميع المنافذ“، موضحا أن ”الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية“.


وافتتح الكاظمي منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي مع إيران، الذي أغلق منذ 4 أشهر ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال الكاظمي: ”زيارتنا للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية أجمع، وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري“، مضيفا: ”منحنا صلاحيات إلى رئيس هيئة المنافذ الحدودية لمحاربة الفاسدين وملاحقتهم في كافة المنافذ الحدودية“.
ويعاني العراق من سيطرة مجموعات مسلحة وميليشيات وعشائر على المنافذ الحدودية المختلفة مع الدول المجاورة، حيث تحصل تلك الجهات على مليارات الدولارات؛ بسبب عدم قدرة الأجهزة المعنية على ضبط هذا الملف.
وقبل أيام، أعلنت الحكومة وضع خطة لسيطرة الدولة على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية؛ لوقف هدر المال المقدر بمليارات الدولارات.
وبدأت الخطة، عندما أعلنت فرقة الرد السريع التابعة للقوات العراقية، تسلمها منفذ المنذرية الحدودي مع إيران، في محافظة ديالى، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان مقتضب، لإعلام القيادة، أن ”فرقة الرد السريع تسلمت منفذ المنذرية في محافظة ديالى بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، وإشراف من وزير الداخلية عثمان الغانمي“.
ومع تفاقم الأزمة المالية، طلبت هيئة المنافذ مؤخرا، تدخلا عسكريا؛ بعد شكاوى متعددة من تسلط الجماعات المسلحة على المنافذ، والسيطرة على عوائدها.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة، إلى أن إيرادات المنافذ سنويا تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار، لكن وزارة المالية تحصل ما بين 500 مليون إلى 2.5 مليار دولار، فيما يقول نواب إن سيطرة فصائل مسلحة وقبائل على المنافذ الحدودية، تحول دون وصول تلك الأموال إلى خزينة الدولة.


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
انقطاع الكهرباء في العراق

العراق في العتمة.. انقطاع الكهرباء في عز الحرّ رغم إنفاق 40 مليار دولار 12 تموز 2020 01:14 ص

استهداف الشاحنات من قبل ارهابيي ايران

إرهابيو إيران يصعدون ضد القوات الأمريكية في العراق.. إحراق الرتل يفتح أبواب جهنم عليهم 12 تموز 2020 12:41 ص

القوات الامريكية في العراق

تفاصيل استهداف القوات الأمريكية بالعراق.. ميليشيات إيران تهاجم شاحنات وقود وتنّوع إرهابها 11 تموز 2020 09:53 م

الكاظمي في المنافذ الحدودية

المنافذ الحدودية.. العراق يستعيد أملاكه من براثن ميليشيات إيران.. وعراقيون: ليثبت الكاظمي على موقفه 11 تموز 2020 09:10 م

الكاظمي والميليشيات

الكاظمي يتحدى الميليشيات.. ويخول القوات الأمنية إطلاق النار على متجاوزي المنافذ الحدودية 11 تموز 2020 04:15 م

الحشد الشعبي الطائفي

ميليشيا الحشد الشعبي ضامن استمرار تبعية العراق لإيران.. ومَن يفكر في الانفصال عليه الاستعداد لحرب شوارع 11 تموز 2020 04:01 م

safe_image

صحيفة تابعة لخامنئي: نجاد ممنوع من العودة للحكم بأمر المرشد 11 تموز 2020 02:50 م

الموصل

تقرير .. بذكرى تحرير الموصل .. متى يرتاح بال الرئيس وأكثر من مليون نازح مازالوا في الخيام ؟! 11 تموز 2020 02:01 م

التعليقات