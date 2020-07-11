الأمم المتحدة تطالب حكومة الوفاق بنزع سلاح الميليشيات في طرابلس

طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حكومة الوفاق بنزع سلاح المجموعات المسلحة؛ على خلفية مواجهات وقعت مؤخرا بين مسلحين في منطقة جنزور بالعاصمة، طرابلس.

وأدانت البعثة في بيان لها عبر صفحتها على ”فيسبوك“، بشدة ما وصفتها بـ ”الأعمال المتهورة التي تعرض حياة المدنيين إلى الخطر“، معبرة عن“ قلقها العميق“ إزاء هذه الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفق تعبيرها.

وقالت إنها تشعر بالقلق إزاء ”الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين عناصر إجرامية، بينهم أفراد في جماعات مسلحة في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس“.



وشددت البعثة على ”ضرورة أن تتحرك حكومة الوفاق بسرعة نحو إصلاح فعال للقطاع الأمني، بالتزامن مع نزع سلاح المجموعات المسلحة، وتسريح وإعادة دمج عناصرها“.

وشهدت منطقة جنزور، الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة بين فصائل من قوات حكومة الوفاق في طرابلس، أسفرت عن مقتل قيادي في إحدى الجماعات المسلحة.