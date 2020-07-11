صحيفة تابعة لخامنئي: نجاد ممنوع من العودة للحكم بأمر المرشد

رأت صحيفة ”كيهان“ التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، أن الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد لا يمكنه العودة إلى الساحة السياسية.

وجاء تعليق الصحيفة رداً على تصريحات للنائب السابق عن الإصلاحيين ”أحمد مازني“ قال فيها إن ”أعضاء البرلمان الجديد يبحثون عودة عهد محمود أحمدي نجاد، لكنهم يخفون ذلك“.



وقالت الصحيفة: ”لا يمكن لأحمدي نجاد العودة إلى السياسة، لكن أداءه أفضل من روحاني.. الأسباب التي تمنع الرئيس الأسبق وزعيم الإصلاحيين محمد خاتمي من العودة للساحة السياسية هي نفسها تنطبق على أحمدي نجاد“.

ويخضع خاتمي منذ عام 2011 لحظر إعلامي، بموجب قرار من المجلس الأعلى للأمن الإيراني بتهمة تأييده للاحتجاجات المناهضة للنظام التي قادتها المعارضة الإصلاحية عام 2009 على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح نجاد ضد منافسه مير حسين موسوي.



ووصفت الصحيفة الإصلاحيين بـ“المتطرفين الذي يصرون عمداً على إجبار البلاد على الاختيار بين روحاني وأحمدي نجاد“.

وأضافت الصحيفة: ”بطبيعة الحال، كان أداء حكومة روحاني الائتلافية سيئا للغاية لدرجة أن أداء عهد أحمدي نجاد، على الرغم من جميع الانتهاكات والانحرافات التي ارتكبها هو وآخرون من حوله، أفضل، خصوصاً في المجال الاقتصادي“.



وأشارت تقارير إخبارية إيرانية مؤخرا إلى اعتزام الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2021، في ظل حديث عن إمكانية دعم النظام لذلك، فيما شهدت ولايته الثانية فجوة في المواقف بينه وبين المرشد علي خامنئي.





