الطائي: سياسيون فاسدون يريدون إبقاء مدينة الموصل مسلوبة الإرادة ومسروقة القرار

أكد المحلل السياسي مجاهد الطائي، أن السياسيين الفاسدين يريدون إبقاء مدينة الموصل مسلوبة الإرادة ومسروقة القرار.



وقال الطائي في تغريدة على حسابه عبر موقع"تويتر"، إنه "بفسادهم وطائفيتهم وفشلهم وتسلطهم؛ يريدون أن تبقى الموصل مسلوبة الإرادة مسروقة القرار، مرة بيد داعش ومرة بيد الميليشيات".



وأضاف "بالحالتين بسبب رغبة الفاعل السياسي القريب على طهران؛ لإخراجها من المعادلة السياسية بجعلها منشغلة بأزماتها وتداوي جراحها بنفسها".

