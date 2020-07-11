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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 11 تموز 2020 02:28 م

لدغة أفعى سامة تودي بحياة أربعيني في بادية المثنى

بادية المثنى
أفاد مصدر طبي في المثنى بوفاة أربعيني من سكنة قضاء الخضر إثر تعرضه للدغة أفعى سامة في إحدى مناطق البادية أمس الجمعة.

وقال المصدر، "إن ذلك الشخص الذي تعرض للدغة أفعى نقل إلى المستشفى وتوفي فيها بعد يومين من تعرضه للحادث".

هذا وتكثر معدلات الإصابة بلدغات الأفاعي والعقارب في مناطق بادية المثنى بدخول فصل الصيف والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة والموجات الحارة التي يتعرض البلد لها في مثل هذا التوقيت من كل عام.
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