"غزوة الدراويش" تهدد السليمانية بكارثة صحية !



حملت النائبة عن محافظة السليمانية بهار محمود ، الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤولية دخول المئات من اتباع الطريقة الصوفية الكسنزانية من ايران ، محذرة من حدوث كارثة وبائية في المحافظة.



وقالت محمود في تصريح صحفي :" ان اتباع الطريقة الصوفية الكسنزانية دخلوا الى المحافظة بصورة غير شرعية ولم يخضعوا لاجراءات فحص الكشف عن فيروس كورونا".



واضافت :" ان “لاتحاد الوطني الكردستاني يتحمل مسؤولية ما سيسببه دخول هولاء من زيادة انتشار الوباء داخل المحافظة ".



واوضحت النائبة :" ان الجهة المتنفذة في السليمانية، متمثلة بالاتحاد الوطني ، لم تتخذ اجراءات امنية مشددة بعد غزوة الدراويش الايرانيين" ، محذرة من حدوث كارثة وبائية جديدة داخل السليمانية..