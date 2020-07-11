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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
السبت، 11 تموز 2020 01:47 م

في العراق .. سبع وكالات استخباراتية تعجز عن مواجهة الاغتيالات !

لجنة الامن النيابية

دعت لجنة الامن والدفاع النيابية، الى  تفعيل الجانب الاستخباري لمواجهة الاغتيالات، مؤكدة انها :" لا تقبل بعودة الفوضى مجددا ".

وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في تصريح صحفي :" ان لجنة الامن والدفاع تستنكر الاغتيالات والاعتداءات التي تطال بعض الناشطين والاعلاميين الوطنيين والمحللين السياسيين ،وآخرهم  الخبير الامني هاشم الهاشمي"، لافتاً الى :" ان اللجنة  لا تقبل بعودة الفوضى والاغتيالات مرة اخرى ،وعلى الدولة  ان تفعّل اجهزتها الاستخبارية والمخابرات والامن الوطني".

واضاف آل حيدر :" ان الدولة لديها سبع وكالات استخبارية ،ويجب ان تعمل هذه الوكالات ضمن المناطق بتخف ،لان المجرمين الذين يقومون بالاغتيالات يعملون بتخف وليسوا ظاهريين"، مؤكداً أنه" لا يجب القاء اللوم على القوات الامنية التي تتولى مسؤولية حماية المناطق ،ويجب التركيز على الجانب الاستخباري لمنع تكرار هذه العمليات الارهابية".
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