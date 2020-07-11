نائب : الكاظمي اطلق "رصاصة الرحمة" على حكومته !



اكد عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اطلق "رصاصة الرحمة" في جسد الحكومة، معتبرا تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال " خيبة امل ".



وقال الربيعي في تصريح صحفي :" ان تجديد تراخيص عمل شركات الهاتف النقال ليس الا رصاصة الرحمة في جسد الحكومة الحالية التي كنا ننتظر منها خيرا”، مبينا :" ان شركات الهاتف النقال تعمل داخل العراق منذ عام ٢٠٠٥ وعملها ليس بمستوى الطموح من جميع النواحي ".



واضاف :" ان العراق يعاني من مشكلة كبيرة في قطاع الاتصالات ، وقد تفاجأنا بتجديد تراخيص عمل شركات الهاتف النقال"، مشيرا الى :" ان هناك خيبة امل من حكومة الكاظمي في عدم ايجاد الحلول الحقيقية ".



واشار الربيعي الى :" ان واردات الاتصالات توازي واردات النفط التي لم تستمر بالشكل الصحيح "، مبديا استغرابه ودهشته من قرار تمديد عمل هذه الشركات.