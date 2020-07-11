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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 تموز 2020 01:45 م

نائب : الكاظمي اطلق "رصاصة الرحمة" على حكومته !

علاء-الربيعي

اكد عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي ان  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اطلق "رصاصة الرحمة" في جسد الحكومة، معتبرا تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال " خيبة امل ".

وقال الربيعي في تصريح صحفي :" ان تجديد تراخيص عمل شركات الهاتف النقال  ليس الا رصاصة الرحمة في جسد الحكومة الحالية التي كنا ننتظر منها خيرا”، مبينا :" ان شركات الهاتف النقال تعمل داخل العراق منذ عام ٢٠٠٥ وعملها ليس بمستوى الطموح من جميع النواحي ".

واضاف :" ان  العراق يعاني من مشكلة كبيرة  في  قطاع الاتصالات ، وقد تفاجأنا بتجديد تراخيص عمل شركات الهاتف النقال"، مشيرا الى :" ان هناك  خيبة امل من حكومة الكاظمي في عدم ايجاد الحلول الحقيقية ".

واشار الربيعي الى :" ان  واردات الاتصالات توازي واردات النفط التي لم تستمر بالشكل الصحيح "، مبديا استغرابه ودهشته من قرار تمديد عمل هذه الشركات.
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