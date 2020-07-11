دعوة نيابية لتشكيل محكمة "نزاهة " عليا لمواجهة الفساد



رهن عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، نجاح الحكومة في القضاء على الفساد باتخاذ عدة خطوات رئيسة، مبينا :" ان القضاء لا يمكنه مواجهة الفساد دون محكمة نزاهة عليا يكون فيه القاضي مصانا امنيا".



وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان الحكومة والبرلمان مطالبان بمنح صلاحيات قضائية لديوان الرقابة المالية من اجل تمرير القضايا بشكل مباشر".



واضاف:" ان تشريع قانون تنظيم العقود الحكومية يسمح بمتابعة العقود بشكل شفاف ، فضلا عن تشكيل محكمة نزاهة عليا للتحقيق في الفساد ".



واوضح العقابي :" ان المحكمة العليا للنزاهة تكون شبيهة بالمحكمة الاتحادية ، يعين فيها القضاة من الاختصاص وينقل سكنهم الى المنطقة الخضراء لمنع استهدافهم او تهديدهم، فضلا عن تعيين 500 محقق قضائي من الاختصاص ايضا ، وتمنح صلاحيات فتح قضايا الفساد بشكل مباشر من الفاو الى زاخو دون استثناء"..