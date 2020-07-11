وفاة طالب عراقي قضي غرقا في روسيا

نعت السفارة العراقية في موسكو الطالب العراقي "طه إسماعيل الشحماني" الذي وافاه الأجل غرقا في مدينة كراسنودار الروسية.



وقال الملحق الثقافي في السفارة في منشور على صفحته الرسمية في موقع الفيس بوك، إن الطالب يدرس في جامعة الدون التقنية في مدينة روستوف كلية هندسة النفط والغاز المرحلة الثالثة.



وأضاف الملحق أن السفارة العراقية والقنصلية والملحقية الثقافية تجري حاليا الإجراءات الرسمية مع الشرطة الروسية والسلطات المحلية لنقل جثمان الطالب من مدينة كراسنودار إلى العاصمة الروسية موسكو ومن ثم إلى العراق.

