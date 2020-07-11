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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 تموز 2020 01:29 م

البعيجي يطالب الكاظمي بالايعاز إلى المالية لصرف رواتب منتسبي الصحة فورا

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 طالب النائب منصور البعيجي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالايعاز الى وزارة المالية لصرف رواتب منتسبي وزارة الصحة فورا وعدم تأخير صرفها نهائيا لانها تأخرت كثيرا وهم يخوضون حربا قاسية مقابل جائحة كورونا منذ اشهر . 

وقال في بيان صحفي ان" تاخير صرف رواتب منتسبي وزارة الصحة الى الان يمثل بخسا كبيرا بحقهم وعدم تحمل الحكومة  مسؤوليتها  تجاه هذه الشريحة الكبيرة التي تضحي بحياتها من اجل القضاء على هذا الفايروس اللعين لذلك يجب ان يتم صرف رواتبهم باسرع وقت وهو ليس منة من احد انما هو حق طبيعي لهم تاخر كثيرا". 


واشار الى ان" مشكلة تاخير صرف رواتب موظفي الدولة هو امر جاء نتيجة جائحة كورونا وقد تم حل هذه المشكلة من خلال تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي ولانعرف سبب تاخير صرف الرواتب رغم تصريحات الجهات المختصة بتوفير الاموال لدى وزارة المالية ". 

واضاف البعيجي : كنا نامل ان يتم انصاف منتسبي وزارة الصحة بكافة اقسامهم لما يقومون به من جهد استثنائي وهم يضحون بحياتهم ليلا ونهارا لا ان يتم تاخير صرف رواتبهم الى الان .
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