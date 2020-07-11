نائب: الحكومة تتعرض لهجمة شرسة لاتخاذها إجراءات بفرض هيبة الدولة

أكد النائب فالح الزيادي، ان الحكومة تتعرض لهجمة شرسة نتيجة اتخاذها اجراءات بفرض هيبة الدولة.



وقال الزيادي في تصريح صحفي: إن "مجلس النواب داعم للكاظمي في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون"، مبيناً أن"هناك هجمة شرسة على الحكومة نتيجة تلك المحاولات".



وأضاف أن"رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قدم برنامجه الحكومي للبرلمان، الذي يتضمن قضية المتظاهرين ومطالبهم، بالإضافة إلى التركيز على إجراء الانتخابات المبكرة، ومحاسبة الفساد، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية.