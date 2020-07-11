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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 تموز 2020 01:24 م

خمسة أطباء يستقيلون من خلية الأزمة في ذي قار

خلية الازمة
أعلن عدد من كبار اطباء الاختصاص في محافظة ذي قار،تقدمهم بطلب لاعفائهم من خلية الازمة المحلية.
وقالوا في بيان  صحفي انهم  لن يقصروا في “اي الواجبات المناطة   بهم من رعاية المرضى والاستشارات العلمية
والاطباء الخمسة هم كل من الدكتور حيدر الفياض، والدكتور مجيد موحان الحمامي، والدكتور ضياء العمري، والدكتور حيدر علي حنتوش، والدكتور علي عبد سعدون.
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