نائب يطالب بتشكيل محكمة نزاهة عليا للسيطرة على الفساد





رهن عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، السبت، نجاح الحكومة في القضاء على الفساد باتخاذ عدة خطوات رئيسية، مبينا ان القضاء لا يمكنه مواجهة الفساد دون محكمة نزاهة عليا يكون فيه القاضي مصان امنيا.



وقال العقابي، ان ” الحكومة والبرلمان مطالبان بمنح صلاحيات قضائية لديوان الرقابة المالية من اجل تمرير القضايا بشكل مباشر”.



واضاف ان ” تشريع قانون تنظيم العقود الحكومية يسمح بمتابعة العقود بشكل شفاف فضلا عن تشكيل محكمة نزاهة عليا لتحقيق في الفساد”.

واوضح ان ” المحكمة العليا للنزاهة تكون شبيه بالمحكمة الاتحادية يعين فيها القضاة من الاختصاص وينقل سكنهم الى المنطقة الخضراء لمنع استهدافهم او تهديدهم فضلا عن تعيين 500 محقق قضائي من الاختصاص ايضا وتمنح صلاحيات فتح قضايا الفساد بشكل مباشر من الفاو الى زاخو دون استثناء”.